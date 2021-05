Via Aurelia: fumo dal vano motore, interventi dei pompieri - Terzo Binario News

Alle ore 18:30 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti presso il tratto della strada statale Aurelia, compreso fra la cantina sociale di Cerveteri e il distaccamento VVF, per incendio auto.

Un signore di circa 60 anni residente in zona Sasso, mentre era alla guida della propria autovettura Mercedes classe A, ha notato Improvvisamente del fumo uscire dal vano motore, per cui ha fermato il veicolo e (poiché l’evento ha avuto luogo proprio di fronte la sede VVF di Cerveteri) ha chiesto aiuto direttamente ai Vigili del Fuoco tramite citofono.

I VVF intervenuti immediatamente hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessun ferito.

Un saluto Giovanni Quaranta

Non ho foto.