Via alle asfaltature a Santa Marinella, ecco le strade interessate • Terzo Binario News

Partirà in questi giorni il nuovo programma di asfaltature delle strade cittadine.

A presentare il piano sono il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai LL.PP Andrea Amanati.

“Abbiamo previsto una serie di interventi per risistemare il manto stradale di molte vie e strade del nostro Comune. L’obiettivo è quello di migliorare e mettere in sicurezza la viabilità cittadina. Non sarà risolutivo di tutte le criticità, ma credo andrà incontro a molte fra le esigenze della popolazione locale e dei visitatori”, spiega il Primo Cittadino.

L’ intervento, finanziato con fondi della Regione Lazio per un importo pari a 513 mila euro, interesserà zone centrali e periferiche del territorio comunale.

“Stiamo dando la precedenza alle zone soggette a maggior flusso di veicoli e a quelle dove da tempo non si è intervenuti. Le strade comunali sono tante ed è intenzione della nostra Amministrazione provvedere a riqualificarne il più possibile. Nel contempo, durante le ore notturne, verrà ripristinata la segnaletica orizzontale della via Aurelia con il rifacimento degli attraversamenti pedonali”, afferma il vicesindaco Amanati.

Di seguito le strade interessate dalle asfaltature

1. Via Cavour, da incrocio con via Aurelia in direzione mare fino a via La Marmora

2. Via Cavour, da incrocio con via Aurelia in direzione monte ;

3. S.S. Aurelia :

a) altezza piazza Civitavecchia ;

b) fronte vialetto Rucellai in direzione Civitavecchia – corsia lato mare ;

c) da via Padre Lorenzo V.D.E. in dir .Roma ( solo corsia lato mare parte ) con realizzazione corsia pedonale;

d) da via della Conciliazione a piazza Civitavecchia ;

4. Via Padre Lorenzo V.D.E. da intersezione con via Aurelia sino a via Meleagro ;

5. Via Pirgus, da entrata parco al semaforo ;

6. Via G.Cesare, da via Pirgus a via Latina ;

7. L.re Marconi, da via degli Scipioni a via Odescalchi ;

8. Via del Terminillo ;

9. Via San Michele ;

10. Via Ulpiano ;

11. Via Saffi dal civico 1 in direzione mare ;

12. Via Latina, dall’incrocio con via Cicerone in direzione mare ;

13. Via Don Augusto Ranieri ;

14. Via Roma, da Piazza Trieste al porticciolo ;

15. Via Oberdan e Castronovo, da via Pirgus alla scuola ;

16. Entrata campo sportivo e palazzetto dello sport .