Via alla ciclopedonale di Marina di Cerveteri • Terzo Binario News

In partenza i lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale a Marina di Cerveteri, quello che partendo dalla stazione dei treni interesserà Via Benedetto Marini, proseguirà in Via Etruria Meridionale e Piazzale Zambra (zona mercato), tramite Via Faleri si collegherà a Via Sergio Angelucci per poi proseguire attraverso Viale Campo di Mare fino a ricongiungersi con la stazione.

Ultimo tratto di pista quello che uscirà da Largo Ceri attraversando Via Agylla per finire su Via Fontana Morella.

“Un altro passo verso una mobilità sostenibile nel territorio di Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – questa iniziativa fa parte del progetto “Moveco-Cerveteri e Fiumicino sulla linea dell’eco-mobilità”, che mira a migliorare la connettività e promuovere l’uso di mezzi di trasporto ecologici nella nostra comunità”.

Nel dettaglio i cantieri per la ciclopedonale, che inizieranno martedì della prossima settimana, prevedono la realizzazione di 2,3 km lineari di pista ciclabile e bike lane inframezzate da attraversamenti sicuri nei punti di snodo. Inoltre, all’interno del progetto, è prevista l’installazione di 5 rastrelliere portabiciclette nei punti di maggiore interesse, 2 stazioni di gonfia/ripara bici tipo Toolbox, attrezzate per permettere una manutenzione di base, e 1 stazione di ricarica per bici elettriche.

“Il tratto di ciclabile – ha continuato il Sindaco – garantirà una connessione diretta tra alcuni dei punti più importanti della frazione, collegando la Stazione alla Chiesa, al Mercato e alla zona dove si sviluppa gran parte delle attività commerciali. Ci tengo a ringraziare in particolar modo l’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti, il Dirigente Arch.Fabrizio Bettoni e il R.U.P. Ing. Salvatore Bernucci”.

Tra gli obiettivi principali del progetto, vi è il potenziamento dell’intermodalità bici/treno e la promozione della ciclabilità come modalità di trasporto intermodale e autonoma. La nuova pista ciclabile rappresenta un passo fondamentale verso il raggiungimento di tali obiettivi, offrendo ai cittadini una soluzione di mobilità alternativa e sostenibile.