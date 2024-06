Via ai lavori per la nuova scuola dell’infanzia e del nido “Carducci” di Santa Marinella • Terzo Binario News

Sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e dell’Asilo Nido “Carducci” di Santa Marinella.

“Un’altra grande opera pubblica per Santa Marinella – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – che va ad aggiungersi ai numerosi interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici della città.

Il progetto, finanziato grazie ai fondi PNRR per un importo di oltre 1milione e 300mila euro, prevede la realizzazione di diverse aule a disposizione degli alunni e del personale docente e di una grande sala polivalente ad alta efficienza energetica.

La stessa sarà anche a disposizione della cittadinanza come “Centro Polivalente” per la presentazione di libri, convegni, mostre e tutto ciò che riguarda questo genere di attività.

Sarà dunque, nel complesso, una scuola moderna, ecosostenibile, che andrà ad incrementare il patrimonio scolastico della città.

L’attenzione sull’edilizia scolastica non ha eguali nella storia del Comune – ha aggiunto il Sindaco – considerati tutti gli interventi eseguiti sino ad oggi che hanno interessato i plessi Centro, Pirgus e Vignacce; dal rifacimento delle aule, alla realizzazione dei nuovi refettori, alla messa in sicurezza strutturale degli edifici, al rifacimento degli impianti elettrici, termici ed idraulici, alla riqualificazione della palestra Carducci e cosi via.

Non ultimo – ha concluso il Sindaco – il cantiere per la realizzazione dell’Asilo Nido Comunale a Prato del Mare, anch’esso frutto di anni di battaglie burocratiche che oggi vede finalmente la luce e doterà la zona nord della città di un moderno edificio scolastico a disposizione di tanti bambini.

A conclusione del nostro mandato di governo, Santa Marinella avrà finalmente risolto i tutti i problemi legati all’edilizia scolastica con la possibilità, per le nuove generazioni, di usufruire di scuole adeguate, moderne e funzionali degne di una grande città”.