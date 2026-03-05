Via ai lavori del mercato di Campo dell'Oro • Terzo Binario News

Sono partiti i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza del mercato rionale di Viale Lazio, uno dei principali luoghi di aggregazione sociale e commerciale del quartiere Campo dell’Oro. L’intervento riguarda l’immobile comunale che ospita l’area espositiva coperta e ha l’obiettivo di garantire sicurezza, igiene e funzionalità nel tempo.

Il progetto prevede il ripristino della copertura piana con la sostituzione della guaina impermeabilizzante nelle zone critiche, nonché il recupero dei lucernari mediante la sostituzione del silicone sigillante, così da eliminare infiltrazioni e cedimenti. Verranno inoltre adeguati l’impianto elettrico e di illuminazione, riparata la pavimentazione ammalorata, eseguita una parziale tinteggiatura e trattati i ferri d’armatura a vista con il rifacimento dei copri-ferro in calcestruzzo.

Il Sindaco, Marco Piendibene, ha così commentato: “Il mercato di Viale Lazio non rappresenta solo un luogo di commercio, ma costituisce un vero punto di riferimento per la comunità tutta. Con questi interventi, intendiamo preservarne la funzionalità, assicurare la sicurezza dei cittadini e il valore sociale del quartiere”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, ha poi aggiunto: “Gli interventi previsti rispondono a precise esigenze di manutenzione e di sicurezza, garantendo che la struttura possa continuare ad ospitare le attività commerciali in condizioni ottimali”.

Anche l’Assessore al Commercio, Enzo D’Antò, ha sottolineato la preminenza dell’intervento: “Sostenere i mercati rionali significa valorizzare l’economia locale e tutelare le realtà produttive del territorio. Questi lavori rappresentano un investimento concreto sul futuro del commercio cittadino”.

I lavori saranno realizzati secondo il progetto tecnico redatto dalla geom. Cristina Fociani, in conformità con le normative vigenti sulle opere pubbliche edili ed impiantistiche, assicurando standard di sicurezza elevati ed attenzione alla qualità dei materiali.

L’Amministrazione Comunale conferma così il proprio impegno per la cura degli spazi pubblici e per la valorizzazione dei luoghi di socialità della città.