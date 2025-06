Via agli spettacoli del Castello di Santa Severa dal primo luglio • Terzo Binario News

Già esauriti i biglietti per i concerti dei Neri per Caso e dei Tiromancino

La stagione estiva 2025 al Castello di Santa Severa si apre all’insegna del successo. A soli tre giorni dall’avvio delle prenotazioni per la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa 2025”, il pubblico ha risposto con entusiasmo travolgente: i biglietti per i concerti dei Neri per Caso e dei Tiromancino, sono andati esauriti in tempi record.

Anche le altre serate del calendario stanno registrando una fortissima richiesta, con prenotazioni in costante crescita e una stagione che promette di superare ogni aspettativa.

Un segnale chiaro dell’interesse e dell’affetto che il pubblico riserva a uno dei luoghi più suggestivi del litorale laziale, dove cultura, musica e bellezza paesaggistica si incontrano in un’atmosfera unica.

Tutto pronto quindi per l’inaugurazione ufficiale, in programma martedì 1° luglio, con un evento musicale di grande prestigio: il concerto dell’Orchestra di Fiati “Gioacchino Rossini”, fondata a Latina nel 1952, che si esibirà nell’area spettacoli allestita all’interno della fortezza affacciata sul mare, arricchita anche da un’area food dedicata al pubblico.

Dal 2004 l’orchestra è diretta dal Maestro Raffaele Gaizo, con la direzione artistica del Maestro Antonio Fraioli, ed è protagonista da anni di importanti riconoscimenti internazionali: tra i più rilevanti si ricordano il “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda, “La Bacchetta d’Oro” di Fiuggi, il “Concorso Bandistico Città di Scandicci” e il “Concorso Internazionale Città di Praga”. Attiva anche in ambito cinematografico, l’orchestra ha inciso musiche per il film “Maìn e la casa della felicità”, per il programma TV “Squadre da incubo” e per il cortometraggio La-R-S, presentato in numerosi festival internazionali.

Gli appuntamenti della rassegna Vivi il Castello di Santa Severa 2025 sono promossi dalla Regione Lazio e organizzati da LAZIOcrea, con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il complesso monumentale, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Ministero della Cultura (MiC) e il Comune di Santa Marinella.

La prenotazione è garantita fino a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo, pertanto si raccomanda al pubblico la massima puntualità.

Per tutte le informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale: www.castellodisantasevera.it

Orario di apertura del complesso: dalle 17:00 alle 00:00