Verso il Natale, 12esimo concorso "Presepi a Tolfa" • Terzo Binario News

Il Comune di Tolfa ha lanciato il dodicesimo concorso “Presepi a Tolfa”. Come ogni Natale da parecchi anni quindi passeggiando per il centro storico del paese si potranno ammirare le rievocazioni della Natività secondo le più diverse e originali interpretazioni.

L’amministrazione – con una lettera a firma della sindaca Stefania Bentivoglio -ha quindi invitato gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Tolfa, tutti gli esercizi commerciali, le associazioni, i rioni e i cittadini all’evento organizzato e promosso dal Comune di Tolfa e dall’Associazione “Generatio 90” nell’ambito delle manifestazioni del mese di Dicembre.

In sostanza, si dovrà realizzare un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe, interpretata attraverso una forma d’arte a scelta. Per la costruzione dei presepi può essere impiegato qualsiasi materiale, ad eccezione di quelli dichiaratamente pericolosi per l’incolumità delle persone. In passato, c’è stata anche chi (la capace e fantasiosa Ofelia Berbece) costruì un enorme presepe tutto con prodotti edibili.

Ofelia Berbece e il suo presepe commestibile



Il presepe deve essere esposto, nel centro abitato, a partire da domenica 8 dicembre 2022 fino al 6 gennaio dell’anno successivo, preferibilmente nel Centro Storico, a vista del pubblico (locali a piano terra, vetrine di servizi commerciali, etc.).

Successivamente verrà comunicata la data della premiazione dei presepi giudicati da apposita Commissione sulla base di parametri specifici di valutazione.

Per chiarimenti questi sono i contatti.

Presidente Associazione Generatio 90 Sig. Giordano Carminelli 3666201762, Riferimento Progetto: Antonio Stefanini , 3296266782 Flavio Morreale 3341954933 Simone Di Biaggio 3881622703 Fabrizio Pennesi 3889061287.

