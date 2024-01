Trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Indaga la Polizia

Giallo a Roma. Un 21enne italiano è stato trovato ferito in auto, in via Lecce dei Marsi, zona Fosso di San Giuliano, colpito da più fendenti, forse da dei cocci di bottiglia. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata.

Il tutto è accaduto alle 17 di oggi, 7 gennaio. Indaga la Polizia.