Auto non si ferma all'alt della Polizia, poi impatta contro furgone e la Volante • Terzo Binario News

Quattro le persone all’interno dell’automobile: tre fanno perdere le proprie tracce, bloccato e denunciato un 23enne che si trovava alla guida. Sequestrata una mazza ferrata

Non si è fermata all’alt della Polizia. Dopodiché l’auto è sfrecciata via, impattando prima contro un furgone, il cui conducente è rimasto lievemente ferito e a seguire contro la Volante. Il tutto è avvenuto alle 21,30 di sabato 6 gennaio in via San Biagio Platani, zona Due Leoni, periferia est della Capitale.

Quattro i soggetti a bordo dell’automobile: tre, per ora, hanno fatto perdere le proprie tracce. Invece, i poliziotti sono riusciti a bloccare la persona alla guida: si tratta di un 23enne, che è stato deferito per danneggiamento dei beni dello Stato, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d’armi, violazione codice della strada.

All’interno dell’abitacolo gli agenti hanno rinvenuto una mazza ferrata, che è stata sequestrata.