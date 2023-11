Venerdì i funerali di don Mimmo Giannandrea a Cerenova • Terzo Binario News

Lo annuncia la sindaca Gubetti

“Nella giornata di ieri è venuto a mancare il nostro caro Don Domenico Giannandrea, che sempre abbiamo chiamato Don Mimmo.

Per chi volesse salutarlo, ecco gli orari per chi volesse unirsi in un momento di ricordo.

Domani, giovedì 2 novembre dalle ore 08:30 alle ore 11:00 sarà allestita la camera ardente al Policlinico Gemelli di Roma

Sempre domani, dalle ore 12:00 alle ore 18:00, la camera ardente si sposterà alla Parrocchia San Francesco di Cerenova. Seguirà una veglia di preghiera.

Venerdì 3 novembre alle ore 10:30 i funerali”.

La nota di Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri