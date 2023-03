Venerdì 3 raccolta sangue alla Avis di Ladispoli • Terzo Binario News

Informiamo attuali ed aspiranti donatori che la prossima donazione si terrà Venerdì 3 Marzo 2023 nella sede di Via Vilnius, 5 a Ladispoli

Per partecipare alla raccolta scrivere ad avisladispoli@gmail.com oppure contattare il numero 328/7584568

Ricordiamo che il lavoratore dipendente in caso di donazione di sangue ha diritto a 24 ore di riposo che decorrono dal momento in cui questo si assenta dal lavoro, oppure – a seconda dei casi – dal momento in cui questa viene effettuata.

Nel giorno di permesso il dipendente manterrà l’intera retribuzione che sarà pagata dal datore di lavoro. (al seguente link troverete più info https://www.avis.it/it/trattamento-fiscale-dei-dipendenti-assenti-dal-lavoro-per-donazione ).

Ricordiamo che tutti possono donare il sangue, basta essere in buoni condizioni di salute, avere un’età compresa tra 18 anni e 65 anni, avere un peso di almeno 50 kg.

Durante la raccolta verranno rilasciate dichiarazioni utili al riconoscimento dei crediti formativi ed il giustificativo per l’assenza dal lavoro.

L’Avis Comunale di Ladispoli è sempre a vostra disposizione per informazioni, richieste e segnalazioni. Per info: 328/7584568 – avisladispoli@gmail.com – Facebook “Avis Comunale Ladispoli”