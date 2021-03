Vende alcol dopo orario consentito: multato titolare dell'attività, locale chiuso - Terzo Binario News

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno sanzionato il titolare di un minimarket in via Cardinale Caprara, un cittadino del Bangladesh di 41 anni, sorpreso a vendere alcolici dopo le ore 18, in violazione delle norme antiCovid19.

I Carabinieri lo hanno identificato e multato per 400 euro e hanno poi applicato la sanzione accessoria della chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni.