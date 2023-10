Vanno ad arrestarlo per atti persecutori, ma gli trovano piante di marijuana: l’intervento dei Carabinieri di Roma • Terzo Binario News

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano hanno eseguito un’ordinanza che dispone la misura degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di un 29enne romano, gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

Le indagini sono partite quando l’11 agosto scorso, si è presentata presso la caserma dei Carabinieri una donna per denunciare l’uomo, accusandolo di atti persecutori avvenuti tra il 2017 e il maggio 2023, poiché non accettava la fine della loro relazione.

I gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dell’indagato, in ordine ai vari messaggi dal contenuto minaccioso inviati alla ragazza e le svariate telefonate ricevute, tali da ingenerare un perdurato stato d’ansia alla vittima, hanno consentito alla Procura della Repubblica di Roma di richiedere e ottenere l’ordinanza che dispone la misura cautelare, a firma del Gip del Tribunale di Roma.

I Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano una volta giunti presso la casa dell’indagato, per notificargli il provvedimento cautelare, hanno rinvenuto e sequestrato due piante di marijuana e attrezzatura idonea alla coltivazione di sostanza stupefacente in casa. Per questo motivo il 29enne è stato così anche denunciato per coltivazione di sostanze stupefacenti.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale condanna definitiva.