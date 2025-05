Vannacci a Ladispoli, Marcucci: "Grando può presentare la città come esempio virtuoso di integrazione" • Terzo Binario News

“Ho appena appreso che il 14 maggio sarà ospite a un dibattito pubblico l’onorevole Vannacci, con la partecipazione anche del nostro sindaco Grando.

Immagino sarà l’occasione ideale per il nostro primo cittadino per presentare Ladispoli come esempio virtuoso di integrazione culturale.

D’altronde, nella nostra città risiede stabilmente una comunità di cittadini stranieri pari al 16,6% della popolazione, ben al di sopra della media nazionale dell’8,9%. In alcuni anni si è persino superata la soglia del 18%. Ladispoli si colloca infatti tra i primi comuni italiani oltre i 30mila abitanti per incidenza di residenti immigrati.

Nelle nostre scuole convivono serenamente bambini italiani e rumeni, polacchi o indiani. I nostri figli crescono serenamente insieme a tutti loro. I loro genitori lavorano, aprono attività, pagano le tasse e contribuiscono ogni giorno allo sviluppo della nostra città.

Non si registrano episodi di razzismo, né esistono ghetti o quartieri esclusivamente “stranieri”, come purtroppo accade in altre realtà italiane.

Sarà dunque interessante sentire cosa avrà da dire il nostro sindaco al generale Vannacci quando parlerà d’immigrazione: magari lo inviterà a guardare a Ladispoli come a un modello di accoglienza che funziona, un esempio virtuoso di convivenza.

Magari gli ricorderà le parole di Papa Francesco: “Non esistono stranieri, ma solo fratelli da accogliere”.

Gianfranco Marcucci