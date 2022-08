Vandalismo di Ferragosto a Torre Flavia, Scuolambiente: "Scioccati da tanta inciviltà" • Terzo Binario News

La devastazione compiuta nella notte di Ferragosto a Torre Flavia con staccionate divelte, fuochi e tappeti di rifiuti fa riflettere Scuolambiente, l’associazione che storicamente opera per la protezione di quest’ area.

“Siamo stati scioccati da tanta inciviltà, soprattutto da parte di ragazzi. Eravamo e siamo convinti che i giovani abbiano nel corso di questi anni sviluppato una diversa sensibilità nei confronti della natura, grazie alle tante associazioni e organizzazioni che, come noi, lavorano per la formazione di una consapevolezza

diversa” Spiega la Presidente dell’Associazione Maria Beatrice Cantieri.

Com’è noto infatti Scuolambiente si occupa da oltre 25 anni di educazione ambientale nelle scuole ed è una delle promotrici della valorizzazione della Riserva Naturale in collaborazione con la Città Metropolitana e gli enti comunali e

sovra-comunali.

“La risposta che vogliamo dare a questa aggressione però non vuole essere solo una richiesta di maggiore sorveglianza, ovviamente utile, ma siamo convinti che quello che è veramente necessario, vorremmo dire indispensabile, è continuare nell’opera di sensibilizzazione presso le giovani generazioni”.

Per questo Scuolambiente invita tutti i cittadini e soprattutto i ragazzi all’operazione di pulizia domenica 18 settembre “Adottiamo la maremma di Campo di Mare” dalle 9 alle 13 (appuntamento all’entrata nord) “Vogliamo dare una risposta come sempre positiva e costruttiva con lo slogan ” IL PARCO

E’ LA NOSTRA CASA” vogliamo dimostrare che l’affezione e l’amore per questa oasi naturale sia forte e radicato in questo territorio.