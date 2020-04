Vandali scatenati a Villa Pamphili: danneggiata la fontana del Cupido - Terzo Binario News

“A Villa Pamphilj ieri notte è stata danneggiata la fontana del Cupido. Sono stati distrutti i dodici gigli presenti sulle colonne. Un episodio vergognoso, compiuto da veri e propri barbari. Mi auguro che i vandali responsabili di questo scempio siano subito individuati e puniti”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma, su Twitter.

Non è il primo caso in zona. Sempre Raggi, il 3 aprile, segnalava: “Sono state danneggiate sei targhe toponomastiche e alcuni vasi antichi a Villa Doria Pamphilj. Non è la prima volta. È un gesto vergognoso e intollerabile, ancor di più in un momento come quello che stiamo vivendo. Mi auguro che vandali siano rintracciati e puniti severamente”.

Già a febbraio Virginia Raggi aveva denunciato “la targa di Viale 8 marzo Festa delle donna, a Villa Pamphilj, è stata vandalizzata e distrutta”. Tre targhe, invece, erano state ripristinate qualche settimana dopo.