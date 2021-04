Valle Aurelia: Zingaretti inaugura centro prelievi - Terzo Binario News

Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato il Centro Prelievi e il nuovo Presidio della ASL Roma 1 a Valle Aurelia. All’evento erano presenti Andrea Napoletano, Direttore Generale di ATER Roma, Angelo Tanese, Direttore Generale della ASL Roma 1, Eriprando Guerritore, Commissario Straordinario Ater e Massimiliano Valeriani, Assessore regionale Casa, Urbanistica e Rifiuti.



La struttura riapre grazie alla sinergia tra ASL Roma 1 e Ater che hanno, ognuno per la propria competenza, totalmente ristrutturato un centro che da anni è punto di riferimento del quartiere. Il Centro Prelievi di Valle Aurelia dopo un doppio importante intervento economico di ristrutturazione curato dall’ATER Roma (proprietaria dell’immobile) che ha investito 150mila euro e della ASL Roma 1, con oltre 200mila euro per gli interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti elettrico, di climatizzazione e antincendio, oltre che per opere di efficientemente energetico. Gli interventi eseguiti da Ater hanno riguardato il rifacimento delle coperture, il rinnovo degli infissi, la modifica della scala interna e l’adeguamento dell’impianto di trattamento dell’aria.



Il presidio torna così ad avere una seconda vita, rivolgendosi all’utenza del Distretto 13 che ha oltre 130mila abitanti, per il 22% ultrasessantacinquenni. All’interno ci sono a lavoro 12 medici specialisti (più altri a consulenza), 1 coordinatore infermieristico, 8 infermieri e terapisti della riabilitazione. I servizi offerti sono stati potenziati e forniscono: assistenza medico specialistica, infermieristica e riabilitativa per pazienti non deambulanti; Assistenza Domiciliare (CAD); Centro prelievi; Sportello polifunzionale (scelta e revoca del MMG, registrazione esenzioni ticket) – CUP; Sorveglianza sanitaria HIV e vaccinazioni antiepatite B. Fiore all’occhiello della struttura è il nuovo servizio Teleriabilitazione e Teleassistenza, una svolta innovativa nell’integrazione tra territorio e ospedale. Sarà infatti possibile garantire da remoto e on line, per un numero maggiore di pazienti, la continuità e l’efficacia di cure riabilitative (trattamenti neuromotori, recupero, rinforzo muscolare, coordinazione motoria) grazie ad un apposito kit e al coinvolgimento dei caregiver.



A questi interventi, infine, si aggiungono quelli di riqualificazione del parco di Valle Aurelia eseguiti da Ater con un investimento di 315 mila euro. Tra i lavori eseguiti sull’area verde, dopo la bonifica di masserizie e materiali abbandonati, la messa a dimora di alberature e di un piccolo uliveto, la realizzazione di un’area giochi, di un campo da basket e calcio e percorsi fitness. Sono state, infine realizzate aree pic nic, un’area cani, camminamenti con staccionate e un nuovo impianto di illuminazione di tutto il parco.