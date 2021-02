Vaccino over 80: le prime dosi somministrate nella Asl Roma 4 - Terzo Binario News

Sono iniziate oggi le somministrazioni agli utenti Over 80 della prima dose di vaccino anticovid:

All’Ospedale Civitavecchia sono state somministrate 20 dosi agli over 80 su un totale di 98 dosi

All’Ospedale di Bracciano 14 dosi su un totale di 66

A Fiano Romano 57 dosi su un totale di 66

A Campagnano 62 dosi su un totale di 66

📌𝗩𝗔𝗖𝗖𝗜𝗡𝗢 𝗢𝗩𝗘𝗥𝟴𝟬 – 𝗧𝗨𝗧𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

📌𝑸𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒆 𝒅𝒐𝒗𝒆 𝒇𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒗𝒂𝒄𝒄𝒊𝒏𝒐?

Le prenotazioni sono partite dal 1° febbraio on line sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it e le somministrazioni dei vaccini sono partite oggi lunedì 8 febbraio.

📌𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒊 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒊 𝒗𝒂𝒄𝒄𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊?

Sono 85 i punti vaccinali suddivisi in tutte le ASL in modo proporzionale alla popolazione e secondo una logica di prossimità.

📌𝑪𝒉𝒊 𝒑𝒖𝒐̀ 𝒇𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒗𝒂𝒄𝒄𝒊𝒏𝒐?

Potranno prenotarsi tutti gli #over80, compresi coloro che compiranno gli anni nel corso del 2021.

📌𝑪𝒐𝒎𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒐𝒕𝒐 𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒐𝒔𝒆?

Prenotando la prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda dose.

📌𝑷𝒖𝒐̀ 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒐𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒄𝒖𝒏𝒐 𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐?

Potranno prenotare anche i familiari, è sufficiente inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile.

📌𝑬 𝒔𝒆 𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒐 𝒍𝒂 𝒅𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒑𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐?

72 ore prima dell’appuntamento verrà inviato un sms per ricordare data e luogo della somministrazione

📌𝗡𝗨𝗠𝗘𝗥𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝟬𝟲.𝟭𝟲𝟰.𝟭𝟲𝟭.𝟴𝟰𝟭

Attivo dal 1° febbraio per l’assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette (lun-ven dalle ore 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13).

📌𝗡𝗨𝗠𝗘𝗥𝗢 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗘 𝟴𝟬𝟬.𝟭𝟭𝟴.𝟴𝟬𝟬

A disposizione per le persone over80 con motivi accertati di non autosufficienza (attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20).

Tutte le info su https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19 . #SaluteLazio