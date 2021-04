Vaccinazioni, rallenta il piano nazionale - Terzo Binario News

Poche dosi, Figliuolo costretto a ridurre l’obiettivo da 500mila al giorno a 315mila

Il mezzo milione di vaccinazioni al giorno promesso per fine aprile si conferma irraggiungibile.

Colpa anche dell’insufficienza di dosi, così il commissario Francesco Figliuolo ridimensiona l’obiettivo a 315 mila ogni 24 ore tra giovedì e il 22.

In quella settimana arriveranno quasi 4,2 milioni di dosi, quante mai prima d’ora per le vaccinazioni.

Saranno 3 milioni di Pfizer in due tranche da 1,5 milioni, 500 mila dosi di AstraZeneca, oltre 400 mila di Moderna, più di 180 mila della novità monodose Johnson&Johnson.

La campagna ha accelerato nelle ultime settimane – nei giorni scorsi sono state superate tre volte le 300 mila dosi, ieri si è scesi di nuovo sotto le 200 mila (dato ancora provvisorio).

Però sarà dura per il generale mantenere la promessa fatta al premier Mario Draghi di arrivare a 500 mila iniezioni al giorno in questo mese.

Il progresso c’è tra gli over 80, fissati come priorità assoluta: oltre 3 milioni hanno ricevuto almeno la prima dose, 500 mila in più della settimana precedente, rende noto il Commissariato all’emergenza.

È il 74% degli oltre 4,5 milioni di questa fascia d’età. Restano differenze abissali tra le regioni, dal 45% all’86%.

Gli over 70 in generale, per quasi tre mesi vaccinati in percentuali bassissime nella fascia 70-79 (ora al 23%), hanno superato il 45% per la prima dose (hanno oltre 70 anni l’86% delle vittime del coronavirus).

In totale finora il 15,4% degli italiani ha ricevuto almeno una dose, oltre 9,2 milioni di persone, quasi 4 milioni anche il richiamo. (Ansa)