Il Gruppo Comunale di Protezione Civile Cerveteri, su attivazione della Sala Operativa Regionale è a Santa Marinella con due equipaggi AIB e autobotte da 10.000 litri Santa Marinella per un incendio boschivo e di sterpaglie in Via Lerici al civico n. 56.

È un incendio boschivo molto esteso e pericoloso.

Ci sono i vigili del fuoco e due elicotteri per lo spegnimento con lancio di acqua, a cui si è unito anche un canadair.