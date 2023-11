“Uso eccessivo di smartphone problema giovanile, servono iniziative mirate”: mozione in Regione di Marietta Tidei • Terzo Binario News

“Alla luce dei dati diffusi in questi giorni da “Save the Children Italia” che ha rilevato come, nel nostro Paese, il 78,3% di ragazzi, tra gli undici e tredici anni, si collega quotidianamente a internet e l’età di possesso e utilizzo degli smartphone è in diminuzione, con un notevole aumento nell’uso giornaliero tra i bambini appartenenti ad una fascia di età compresa tra i sei e dieci anni, ritengo opportuno e urgente individuare percorsi e strumenti nella nostra regione che contrastino tale fenomeno”, afferma la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

“Secondo quanto emerge dai pediatri e dai numerosi esperti specializzati nell’età evolutiva, l’interazione continua con la tecnologia impedirebbe a diversi circuiti neurologici di attivarsi, specie in età infantile, mentre l’aumento del tempo di connessione senza filtri di controllo da parte degli adulti rischierebbe di mettere i minori in contatto con contenuti ed esperienze on line potenzialmente disturbanti o pericolose quali mistificazione della realtà, violenza, pedopornografia, cyberbullismo, problemi di relazioni sociali”, prosegue Tidei.

“Di fronte a tale scenario, risulta essere sempre più urgente incentivare azioni che non si limitino a vietare l’uso del telefonino ai minori ma che mirino soprattutto ad un ampliamento della platea che tenga conto non solo del coinvolgimento degli educatori e delle istituzioni ma soprattutto delle famiglie, quale nucleo centrale di riferimento per i ragazzi”.

“In tale quadro, sarebbe opportuno avviare campagne di sensibilizzazione e formazione nei confronti delle famiglie, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di volontariato impegnate su tali temi o degli ordini professionali che se ne occupano. A tal fine ho depositato una mozione rivolta alla Giunta, affinché nel territorio regionale si implementino le misure di contrasto al fenomeno favorendo l’individuazione di percorsi, compresi quelli normativi, volti a tutelare il benessere dei giovani nel rapporto con il mondo digitale”, conclude Marietta Tidei.