Urgente un'adozione del cuore per il dolcissimo Nebbia • Terzo Binario News

Nebbia è finito in canile con i suoi fratellini Renatino e Ares, erano in pessime condizioni, ma sono sopravvissuti. Ma solo per passare una vita intera in un box di canile ?Dentro un box senza una cuccia. Un rettangolo di cemento chiuso da muri alti sui lati, dove non si vede niente del fuori, torrido d’estate e gelido d’inverno.

Nebbia non ha mai posato in tutta la sua vita le zampe su un prato. Non ha mai visto l’erba.

Qui non arriva nessuno, in questo canile sperduto fra i monti. Perchè i suoi occhi sono così teneri? Non lo sappiamo.

Sembrano ancora gli occhi di un cucciolo e come quelli di un cucciolo, chiedono un po’ di amore. Quell’amore che nessuno finora gli ha dato.

Nebbia è ancora bello dopo cinque anni di umidità e incuria… Se lavato e spazzolato sarebbe splendido, somiglia un poco ad un pastore australiano.

Una perla ricoperta dal grigio del cemento. Facciamolo risplendere. Ha 5 anni, ancora una vita davanti.

Non lasciamo che la trascorra qui dentro, che viva senza avere mai visto un filo d’erba, senza avere mai conosciuto quell’amore che i suoi occhi teneri ancora chiedono.

Nebbia è vaccinato, mirochippato, sterilizzato. Negativo a leishmania ed erlichia.

Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone.

Adottabile al Centro e Nord con visita preaffido, moduli adozione, disponibilita’ a mantenere i contatti ed al postaffido.

Per info ed adozioni contattate i volontari:

Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com

Anna Bianca 3475143882 3343655706 anna.aclonlus@gmail.com