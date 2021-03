di Claudio Bellumori

Prati: colpo di pistola (alla testa) in via Sabotino. Un uomo di 86 anni è morto giovedì 4 marzo. Sul posto gli agenti del commissariato di zona. L’episodio è avvenuto intorno alle 15,15.

La vittima è stata trovata nell’androne del palazzo. Non sono stati rinvenuti messaggi o biglietti. Sul posto la Polizia: non è escluso il gesto volontario, l’arma è stata rinvenuta in una mano dell’anziano.