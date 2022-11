Unione Inquilini Civitavecchia: "Nessuna casa assegnata, tutto fermo in via XVI Settembre e l'Ater tace" • Terzo Binario News

Era il lontano 4 maggio di quest’anno quando il Presidente dell’ATER Antonio Passerelli ha dichiarato testualmente: “Entro l’estate saranno assegnati tutti gli alloggi del Piano di Zona 4 San Gordiano”, aggiungendo ancora: “Entro l’estate partiranno i lavori di demolizione e ricostruzione delle due palazzine di Via XVI Settembre”. Siamo arrivati a metà novembre e non si è mosso nulla, non solo ma ATER è entrata in silenzio totale.

Si rendono conto gli amministratori di ATER che a Civitavecchia sono presenti ben 800 famiglie in graduatoria in attesa dell’assegnazione di case popolari?

Non si può scherzare con queste famiglie e con quelle che si trovano sfollate dalla palazzina di via XVI settembre.

Cosa aspetta il Comune, cui compete assegnare le case popolari e corrispondere alle necessità abitative della popolazione, a rimuovere con urgenza ogni ostacolo e ritardo, sollecitando ATER a provvedere quanto prima da un lato a consegnare le case per l’assegnazione agli aventi diritto e dall’altro lato ad iniziare i lavori riguardo agli immobili di via XVI Settembre, visto che il Comune stesso ha approvato il progetto da tempo?

UNIONE INQUILINI – Civitavecchia