UniAgraria Civitavecchia sulle elezioni: "Noi trasparenti, Pd e Fdi vogliono un ritorno al passato" • Terzo Binario News

“Con un comunicato per uno diffuso in maniera sincrona, elencano una serie di inefficienze che, appunto, si dice siano da attribuire alla attuale gestione dell’Università Agraria di Civitavecchia e ritengono che andare alle elezioni sia l’unica maniera senza spiegare però a cosa serva votare e soprattutto chi sia il loro candidato preferito.

I due partiti insomma, ormai chiaramente, vorrebbero quel ritorno al passato che tanto ha fatto faticare chi invece proprio da dentro l’Università Agraria, liberando il patrimonio dei civitavecchiesi da approfittamenti, soprusi e clientele, ha reso efficiente l’Ente che gestisce il patrimonio di tutti e produttiva l’azienda agraria.

Il nostro obiettivo è fatto di trasparenza, legalità ed efficienza. Più volte gli stessi politicanti hanno invocato l’intervento della Magistratura, più volte la Magistratura ha dato ragione a questa gestione e sia il capogruppo di Fratelli d’Italia che il Partito Democratico, colpevolmente ed in maniera vergognosa, omettono questi particolari.

Nulla naturalmente si dice sulle gravi irregolarità riscontrate e certificate riguardanti le gestioni precedenti, sulle quali sono state fatte approfondite due diligence, regolarmente denunciate ed in corso di denuncia. E’ chiaro che ogni attacco recato all’Università Agraria sia pretestuoso; si scatenano quando non facciamo le elezioni e si scatenano nello stesso modo quando le convochiamo, raccontano di disservizi ma mai, pur invitati, riescono a dare un nome ed un cognome al cittadino che avrebbe subito un disguido.

Segno che questi disguidi non esistono ma che è necessario, magari in ossequio ad ordini superiori, attaccare l’attuale gestione dell’Università Agraria. Mai collaborativi, mai propositivi, Partito Democratico e Fratelli d’Italia non avendo argomenti passano il tempo a diffamare e calunniare, tempo che potrebbero ben impiegare per governare, se si sono meritati questo ruolo.

Le elezioni, stiano tranquilli, si faranno. Chi le vincerà governerà l’Agraria per i prossimi anni. Loro imparino a fare il loro mestiere perché, stiano sicuri, il sentiero della diffamazione conduce solo sulla piazza del Tribunale”.

Dichiarazione di Damiria Delmirani presidente ff dell’Università Agraria di Civitavecchia