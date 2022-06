UniAgraria Civitavecchia convocata in Prefettura con Pincio e Regione • Terzo Binario News

“Il Prefetto di Roma, in accoglimento dell’ istanza presentata dalla Regione Lazio, di cui l’Università Agraria non conosce il contenuto, riunirà nei prossimi giorni la stessa Università, il Comune di Civitavecchia e la Regione Lazio in un tavolo per discutere sul futuro in merito all’attuale situazione dell’ente.

Certamente è da sottolineare come il Prefetto non abbia alcuna competenza materiale e giuridica sia sul tema degli Usi Civici che sulla gestione della stessa Università Agraria, per effetto di legge divenuta Ente di diritto privato, ma è in ogni caso fondamentale ed importante che si sia finalmente giunti alla determinazione della necessità di un tavolo di concertazione e confronto gestito da un Soggetto terzo ed imparziale come il Prefetto di Roma.

L’Università Agraria di Civitavecchia accoglie quindi l’invito e contribuirà ai lavori in maniera fattiva e leale, previa acquisizione della nota della Regione Lazio”.

Dichiarazione di Damiria Delmirani, presidente dell’Università

Agraria di Civitavecchia