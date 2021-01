UniAgraria: "Cda regolare, nonostante i soliti noti" - Terzo Binario News

Il Consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Civitavecchia si è tenuto ugualmente, nonostante il tentativo dei soliti noti di disturbare il regolare svolgimento delle attività sociali. C’è chi dimostra con i fatti che ha più interesse a lamentarsi che a fare le cose, noi non siamo così.

Davanti al luogo dove si è svolta la seduta erano presenti il Sindaco di Civitavecchia Ernesto tedesco ed alcuni consiglieri comunali di maggioranza e minoranza. Nel Sindaco abbiamo sempre apprezzato il sapersi mettere a disposizione della Comunità intera. Auspichiamo quindi che nel futuro tale atteggiamento possa essere d’esempio per tutti i cittadini.

Siamo a disposizione delle Autorità e qualora ci venga chiesto saremo sempre disponibili ad incontri costruttivi e risolutori senza porci sotto la luce dei riflettori o davanti alle telecamere. Prima di mostrarci protagonisti abbiamo a cuore l’interesse della collettività intera.

Diciamo a tutti quelli che continuano a sbracciarsi ed a sgolarsi che il problema degli Usi Civici non è stgato generato dall’Università Agraria e non dipende da noi, che continuiamo ad applicare la Legge e non abbiano alcuna possibilità di modificarla. Chi vuole protestare lo faccia nelle sedi competenti.

Invece di inscenare spettacolini, peraltro degradanti e pericolosi in epoca di pandemia, chi ha interesse a proporci soluzioni può chiedere un incontro formale. Minacce, intimidazioni e prove di forza lasceranno, come è già successo, il tempo che trovano.