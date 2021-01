La Blasi sul Mignone: "Ordine del giorno in Regione per la manutenzione del fiume" - Terzo Binario News

In data 13 gennaio 2021 il Consiglio regionale ha approvato un Ordine del giorno a firma Silvia Blasi che stanzia fondi per la manutenzione e messa in sicurezza del fiume Mignone.

“Il Fiume Mignone continua a esondare: lo ha fatto a dicembre 2020 e negli ultimi mesi del 2019 con le conseguenze che si possono immaginare”. Lo afferma Silvia Blasi portavoce al consiglio regionale per il Movimento 5 stelle che continua: “nonostante la determinazione G13101 del 30 ottobre 2015, l’Ordinanza della Protezione civile 558 del 15 novembre 2018, vari impegni presi tra i quali un mio ulteriore Ordine del Giorno (n. 663) approvato dal Consiglio in data 14 luglio 2020 nulla è stato fatto”.

“L’Ordine del giorno a mia firma approvato in data 13 gennaio 2021”, conclude Silvia Blasi, “è collegato ad un mio emendamento al bilancio che stanzia complessivamente 150.000 euro a valere sulla L.R. 53/98 “Organizzazione regionale della difesa del suolo” per la manutenzione dei corsi d’acqua.

A questo punto le risorse sono disponibili e mi aspetto che la Regione si attivi quanto prima per interventi urgenti ed indifferibili per tutelare l’incolumità delle persone, delle aree agricole e della viabilità rurale”.

Silvia Blasi

portavoce consigliere alla regione Lazio per il Movimento 5 stelle