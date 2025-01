UniAgraria, Avs Civitavecchia all'attacco: "Oltre 300 soci hanno fatto decadere De Paolis" • Terzo Binario News

“Se è vero che al peggio non c’è mai fine tale proverbio si addice perfettamente alle sconcertanti parole del De Paolis che non definiremo presidente per rispetto alla manifesta volontà dei soci emersa nell’ assemblea di giovedì.

Che ormai fosse chiaro a tutti che gli interessi degli utenti non fossero certamente in cima ai pensieri del De Paolis ma il suo perseverare nel tenersi stretta l’Agraria lascia legittimamente lo spazio ad una domanda. Perché, lui e i suoi collaboratori, non mollano la presa?

Qual è il motivo che lo spinge e lo ha spinto ad andare contro tutti e tutto? O forse i “magnifici sette” hanno letto un passaggio della legge 168/17 che consente che con una elezione si possano fare due mandati elettorali?

Per rispondere a queste domande dovrebbe usare i giornali e non per fare minacce che hanno del vergognoso.

È bene ricordare al De Paolis che oltre 300 soci lo hanno fatto decadere e che le sue parole non arrivano da un rappresentante legale ma da un ex rappresentante legale. Per finire ricordiamo al De Paolis e agli irriducibili che la volontà dei soci possono continuare a calpestarla ma non riusciranno mai a sotterrarla!

Menotti Demichelis

AVS CIVITAVECCHIA