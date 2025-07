Coltellate a Tolfa, i Carabinieri indagano sui fatti • Terzo Binario News

Possibile che fosse un tentativo di suicidio che si è cercato di evitare; l’uomo resta in prognosi riservata al Gemelli

Si sta cercando di far luce sui fatti che hanno scosso Tolfa ieri pomeriggio dove un uomo e una donna sono finiti in strada feriti e ricoperti di sangue. I Carabinieri stanno cercando di far luce sulla vicenda anche se per ora non sono state formulate accuse.

I protagonisti di questa vicenda sono un allumierasco 61enne e una tolfetana di 33 anni. Una storia difficile alle spalle di entrambi e forse, l’ipotesi che circola, un intento suicida.

Nel tentativo di evitarlo è ntata la colluttazione, i fendenti e il volo di entrambi dalla finestra dalla finestra attutito dal bucato steso.

Poi la scena di sangue a cui ha assistito tutto il paese, sgomento. Lei che, arrivata nuda in strada e coperta di sangue, non sapevano come coprirla e soccorrerla e, in attesa dell’ambulanza si è provveduto con un telo da cantiere.

Al momento, lui è ricoverato al policlinico Gemelli in prognosi riservata con il sospetto di un polmone perforato; lei è al San Paolo di Civitavecchia in condizioni molto meno gravi.