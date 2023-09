Una sezione in più allo scientifico Sandro Pertini di Ladispoli, iscrizioni in forte crescita • Terzo Binario News

“Mentre in tutta Italia per l’anno scolastico che sta per iniziare si segnala un calo demografico da 90.000 studenti, il Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli festeggia l’inaugurazione di una nuova sezione all’indirizzo Scientifico tradizionale. Il Classico e il Linguistico riconfermano i numeri dell’anno scolastico appena trascorso. La tendenza all’aumento delle iscrizioni, ancora più encomiabile in uno scenario generale in cui le scuole perdono studenti, conferma la validità del Liceo “S. Pertini” e della sua offerta formativa, che prevede progetti altamente validi e al passo con i tempi, che pongono l’Istituto diretto dalla DS Fabia Baldi al livello dei più prestigiosi licei romani e nazionali.

Buon anno scolastico, proficuo e sereno, a tutti gli studenti e alle loro famiglie”.

A scriverlo è la Dirigente scolastica dell’Istituto Sandro Pertini, la Professoressa Fabia Baldi