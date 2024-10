Campagna vaccinale antinfluenzale e antipneumococcica partita nella Asl Roma 4 • Terzo Binario News

Da martedì primo ottobre anche nel territorio della Asl Roma 4 si è dato il via alla campagna vaccinale antinfluenzale e antipneumococcica.

Gli utenti potranno richiedere i vaccini attraverso i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna o presso i centri vaccinali della Asl Roma 4, presenti in tutti i distretti del territorio.

L’accesso ai centri vaccinali aziendali è libero per le donne in gravidanza e i bambini fino ai 2 anni. Per le altre categorie è possibile prenotare la seduta contattando il numero 0696669806, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, oppure tramite il portale Smart Hospital – ASL Roma 4.

“Anche quest’anno – ha spiegato la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, direttore della UOC Attività Rivolte alla Persona della Asl Roma 4 – con l’arrivo della stagione autunnale torna l’appuntamento con la campagna vaccinale antifluenzale. Fortemente raccomandata ai pazienti fragili, anziani e ai loro conviventi per creare un ambiente familiare sicuro e protetto. Invito gli utenti a chiedere informazioni ai propri medici di famiglia e a rivolgersi ai nostri centri vaccinali”.

Una particolare attenzione quest’anno è stata posta dal Servizio Vaccinale della Asl Roma 4 sulla popolazione over 65, ai quali oltre alla vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica viene offerta gratuitamente anche quella per l’Herpes Zoster, Tetano, Difterite, Pertosse e i diversi ceppi della meningite, secondo quanto previsto per età e fattori di rischio.

“La vaccinazione – ha aggiunto il Direttore Sanitario della Asl Roma 4, Simona Ursino – è lo strumento di prevenzione più efficace e sicuro per la salute del singolo e dell’intera comunità”.