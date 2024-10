Fucile e proiettili senza permesso: un arresto a Ostia dei Carabinieri • Terzo Binario News

I militari hanno ammanettato anche un uomo evaso dai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel municipio lidense finalizzato al contrasto di fenomeni di degrado ed al ripristino delle condizioni di decoro urbano nonché al rafforzamento della percezione di sicurezza nelle aree con maggiore afflusso di persone.

Nel corso delle attività i Carabinieri hanno controllato 104 persone, di cui 45 stranieri e 49 con precedenti, 97 autoveicoli ed effettuato 9 perquisizioni domiciliari, 18 personali e 12 veicolari.

L’attività ha permesso di arrestare 2 uomini, uno per il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni (veniva trovato in possesso – in assenza di titoli autorizzativi poiché revocati nell’anno 2010 – di nr. 1 fucile “Flobert” cal. 9 e numerose cartucce di vario cal.) ed uno per il reato di evasione (già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per rapina, è stato intercettato dagli operanti sulla pubblica via dopo essersi allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione).

Sono state altresì segnalate amministrativamente cinque persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente (rinvenuti complessivamente gr.10,18 di hashish).

Nel corso dell’attività di controllo in materia di circolazione stradale sono state elevate 10 sanzioni al CDS e comminate multe per complessivi 3500,00 euro circa.