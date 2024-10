Anno Zero Cerveteri sull'esercente bengalese aggredito: "Atto deplorevole" • Terzo Binario News

“In riferimento al deplorevole fatto di cronaca accaduto mercoledì scorso ai danni di un concittadino di origine bengalese nella sua attività commerciale in via Fontana Morella, il gruppo politico Anno Zero con i suoi rappresentanti in amministrazione la consigliera Laura Mundula e l’assessore Francesca Appetiti, esprimono una forte condanna per quanto accaduto e la loro solidarietà nei confronti del commerciante colpito dal tentativo di furto e di aggressione.

Questi fatti devono far interrogare tutta la comunità civile, politica considerando anche la giovanissima età dell’aggressore; il nostro gruppo politico da sempre sensibile ai tempi della solidarietà, della pace, dell’inclusione e dei giovani, non può che stigmatizzare fortemente questo fatto continuando a lavorare perché tali episodi di inaudita violenza, possano essere combattuti costruendo una comunità dove i valori della solidarietà, dell’accoglienza e del rispetto, siano alla base di tutte le scelte politiche, amministrative portate avanti.

Anno Zero Cerveteri