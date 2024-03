Una settimana di soddisfazioni per il Volley Ladispoli • Terzo Binario News

Sempre più avvincenti le prestazioni delle squadre ed i risultati delle molte gare in programma nella settimana appena trascorsa.

Sabato, nel Campionato Regionale di Serie D, il Ladispoli si è imposto a fatica, solo al tie break, sulla giovane formazione dell’ SCK kkEur Volley G1. Un inaspettato calo di rendimento e qualche disattenzione di troppo avevano inizialmente compromesso l’esito della gara. Poi fortunatamente, dopo essere stati in svantaggio per 2 set a zero, il Ladispoli ritrovava l’abituale fluidità nel gioco e riusciva a chiudere la gara al tie break, incamerando così 2 punti preziosi che lasciavano quasi inalterata la classifica; 2°posto a tre punti dalla capolista Luiss.

L’Under 19M di Eccellenza, invece, nella gara di Mercoledi, in trasferta a Roma, ha perso il confronto con la Fenice sul Tabellone delle squadre vincenti e Venerdi incontrerà al PalaPanzani (ore 18.30), il Gaeta per il possibile ripescaggio ai quarti di Finale.

Nel Campionato di 1°Divisione femminile registriamo la battuta d’arresto delle ragazze di Ladispoli che Venerdì nel confronto con il KG Impianti Asp Civitavecchia, capoclassifica del girone, sono uscite sconfitte al tie break dopo una gara equilibrata e battagliata; scendono al terzo posto in classifica ad 1 punto dalla Fix2go Civitavecchia Volley Academy ed a 5 punti dal KG Impianti Asp Civitavecchia per il momento sola in testa alla classifica.

Per quanto riguarda i Campionati giovanili registriamo il successo dell’Under 18 femminile ad Ostia (3-0) con il S.Monica, il doppio successo dell’Under 16 F, prima con il CaliRoma13 (3-0) e poi con il Palocco (3-1). Prosegue inesorabile la marcia dell’Under 14F, (3-0) al Caio Duilio Ostia, come pure quella dell’Under 12F (3-0; 3-0) sulla rappresentativa Libera Volley. Rinviato a Sabato prossimo il confronto dell’Under 13F che questa volta si troverà di fronte la Rim Cerveteri.

Infine, vittoriosa anche la rappresentativa Under 17 maschile nel Campionato Favretto che ha superato (3-0) in trasferta il San Paolo Ostiense, mentre la 3°Divisione ha aggiunto un punto alla sua classifica uscendo sconfitta al tie break dopo una gara avvincente disputata contro l’ASD Roma Sport.