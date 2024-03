Salita fuori fermata e litigio con il conducente: giovane denunciato a Ostia • Terzo Binario News

Denunciato dai carabinieri un 21enne romano per interruzione di pubblico servizio

Pretende di salire sul bus, fuori fermata. Impedisce al mezzo di proseguire e poi ha un alterco con il conducente, costretto a fermarsi e a chiamare il 112.

Ieri pomeriggio su viale dei Romagnoli, all’altezza civico 685, un 21enne romano per futili motivi ha infastidito l’autista del mezzo della linea urbana 11, costringendolo a interrompere temporaneamente la corsa.

Il ragazzo è stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Ostia Antica nelle immediate vicinanze: è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.