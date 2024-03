Una nuova socia e grande festa al Lions Club Civitavecchia Porto Traiano • Terzo Binario News

Venerdì 15 marzo 2024, presso l’Hotel San Giorgio, si è svolta la conviviale dedicata alla Festa delle Leonesse e all’ingresso della nuova socia Elena Antonella Rita Regiroli, organizzata dal Lions Club Civitavecchia Porto Traiano. Ospiti del Club: Alfonso Carnevalini, medico oculista, Socio del Lions Club Viterbo; Gabriella Sarracco Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia; Marina De Angelis D’Ossat Direttrice U.O.C. del reparto radiologia dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia; Laura Gurrado Presidente F.I.D.A.P.A. BPW Italy sezione di Civitavecchia e Maestra di Canto; Maria Letizia Beneduce, eccellente violinista che, per nove edizioni, ha avuto un ruolo di primo piano nell’Orchestra Sinfonica di Sanremo in occasione del celebre Festival della Canzone Italiana. La conviviale è stata ottimamente condotta dal Cerimoniere di Club Benedetto Marasà.

La Presidente di Club Sara Fresi ha menzionato i Service svolti fino ad oggi e introdotto per la Festa delle Leonesse quattro donne civitavecchiesi che sono fiori all’occhiello del nostro territorio: per la sanità Marina De Angelis D’Ossat, per il canto e il volontariato Laura Gurrado, per la musica Maria Letizia Beneduce, per l’economica e la finanza Gabriella Sarracco.

Dopo tre tocchi di campana eseguiti dalla Presidente si è dato inizio alla cerimonia di investitura della nuova Socia Elena Antonella Rita Regiroli, già Leo e attualmente imprenditrice e sportiva, invitata a far pare del Club dalla Socia Madrina Sara Fresi. La Presidente di Zona 4A e Socia di Club Primula Ferranti ha appuntato il distintivo e consegnato il certificato di affiliazione, la copia dello Statuto, del Regolamento, il Trentennale del Club, la pubblicazione “I Cappuccini a Civitavecchia – Storia ed Arte” e il guidoncino di Club.

Foto di Andrea Grasso e Alessandra Messina

Lions Club Civitavecchia Porto Traiano