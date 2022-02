Una mattinata dedicata all'ambiente a Montalto di Castro - Terzo Binario News

Mercoledì 2 febbraio alle ore 11, presso la sala consigliare del comune di Montalto di Castro, l’assessorato all’ambiente, insieme a Juppiter APS giovanile presentano il progetto “La crisi è l’occasione” realizzato grazie a Enel.

Alla presenza del presidente di Juppiter Salvatore Regoli, del vice sindaco e assessore all’ambiente di Montalto Luca Benni, del sindaco Sergio Caci e del dirigente scolastico dell’IC, Laura Piroli, l’evento racconta alla cittadinanza il progetto che ha come obiettivo la divulgazione, ma anche l’educazione e la trasmissione di buone prassi tra le giovani generazioni per far sì che seguano la via della sostenibilità, declinata nei suoi diversi aspetti.

“I temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente su cui è incentrato il nostro progetto – ha dichiarato Salvatore Regoli – sono strettamente correlati all’educazione delle nuove generazioni e Juppiter svolge attività di sensibilizzazione e divulgazione da sempre.

La fragilità che da decenni caratterizza l’ambiente è paragonabile alla fragilità dei giovani: la nostra missione è prendercene cura”. Gli eventi e le iniziative, che coinvolgeranno tutta la cittadinanza, in particolare i giovani, sono stati anticipati durante l’incontro anche attraverso immagini e video.

“L’attenzione nei confronti dell’ambiente è sempre stata al centro del mio lavoro come assessore e vice sindaco, oltre che della maggioranza tutta – ha dichiarato Luca Benni – Abbiamo accolto con grande entusiasmo il progetto di Juppiter, certi di poter divulgare una visione totalmente nuova della sostenibilità, tema di grande attualità, e del rispetto dell’ambiente, coinvolgendo tutta la cittadinanza e in particolare le nuove generazioni che rappresentano oggi il futuro. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione sul nostro territorio di questo progetto: Juppiter, il sindaco Sergio Caci e i colleghi di maggioranza che hanno appoggiato la mia volontà di coinvolgere il nostro comune nel progetto, Enel, il dirigente scolastico e i sindaci dei comuni limitrofi che hanno sempre sostenuto e condiviso le mie attività in qualità di assessore all’ambiente”.

Grande soddisfazione anche da parte di Enel per un progetto incentrato sulla sostenibilità e che pone al centro i giovani.

“Enel in ottica di sviluppo sostenibile nei territori dove è presente– ha dichiarato Pier Paolo Ventura referente Enel Affari istituzionali Lazio – è lieta di aver contribuito a questa notevole iniziativa per le scuole dell’Alto Lazio promossa da Juppiter APS giovanile”. L’evento sarà trasmesso sulle pagine Facebook di Juppiter e del comune di Montalto di Castro.