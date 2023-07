Una giornata in moto d’acqua per 70 bambini con disabilità: ad agosto un grande evento a Campo di Mare • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 20 agosto a partire dalle ore 10:00 davanti la Spiaggia di Liberamente

Una giornata speciale che consentirà a ragazzi e ragazze con disabilità di vivere un’esperienza emozionante, unica, che porteranno per sempre nel cuore.

Domenica 20 agosto a Campo di Mare, nel tratto di arenile davanti la Spiaggia Liberamente, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 il campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia è pronto a far sfrecciare sulla cresta dell’onda 70 bambini affetti da disabilità in sella a delle rombanti moto d’acqua.

Un’iniziativa che nasce all’insegna dell’inclusione, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Cerveteri e che ha visto il lavoro dell’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini in collaborazione con la Consigliera comunale Antonella Di Cola, anche Delegata alle Politiche di sostegno e all’integrazione delle persone con disabilità.

La partecipazione per i ragazzi è chiaramente gratuita. Per iscrivere il proprio figlio, è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp al numero 3497793955, indicando nome, cognome, tipologia di disabilità e la taglia della maglietta, in quanto ad ogni partecipante verrà fatto dono di un gadget ricordo della giornata.

“Sport, avventura, divertimento, mare e inclusione. Queste le caratteristiche di questa giornata che siamo entusiasti di aver portato a Cerveteri, già simbolo di accessibilità universale con la realizzazione della spiaggia Liberamente, oramai da tre estati punto di ritrovo per tantissime persone con disabilità che trovano garantita proprio nella nostra spiaggia un’accessibilità universale – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – insieme a Fabio Incorvaia, che oltre ad essere un grande campione nella disciplina delle moto d’acqua si dimostra essere anche un grande campione di generosità e sensibilità, vivremo una giornata divertente, che regalerà un momento unico a tanti ragazzi affetti da disabilità del nostro territorio, una grande festa di sport e di accessibilità in completa sicurezza”.

“Per l’occasione, partner d’eccezione è lo stabilimento Ocean Surf che immediatamente ha deciso di sostenere l’evento mettendo a disposizione di istruttori e partecipanti la propria struttura e offrirà loro il pranzo e un piacevole ristoro – conclude Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali – allo stesso tempo, ci tengo a ringraziare il Primo Maresciallo Cristian Vitale dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, che ho avuto l’opportunità di incontrare nei giorni scorsi e, così come faranno anche altre Forze dell’Ordine del Territorio, ci ha garantito la massima disponibilità e collaborazione per la buona riuscita dell’evento. A supporto della giornata, ci sarà chiaramente anche la struttura della Spiaggia Liberamente che metterà a disposizione i propri spazi ai partecipanti. Un sentito ringraziamento inoltre, lo rivolgo al personale di AS.SO.VO.CE. e al Nucleo Subacqueo Cerveteri Onlus, che presteranno servizio durante l’iniziativa garantendo assistenza e sicurezza a tutti i presenti”.