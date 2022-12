Un successo la mostra fotografica di Jonathan L’Epée Urbani al Six Loft di Ladispoli • Terzo Binario News

L’inaugurazione del 26 novembre della mostra “Ladispoli d’aMare” del noto fotografo tramontista ladispolano, Jonathan L’Epée Urbani, si è rivelata un successo!

Dopo la grande affluenza di questi giorni, il Six Loft ha deciso di replicare l’evento per Venerdì 2 dicembre alle 18 al Six Loft di Ladispoli.

Per quella data è previsto il finissage della mostra in presenza dell’artista, con cui sarà possibile parlare e chiedere ogni curiosità sulle sue opere.

Si tratta di un’ultima occasione per ammirare le sue 11 opere del mare di Ladispoli, stampate su tela formato grande.

Indirizzo six loft: Lungomare R. Elena, 74/B, 00055 Ladispoli RM

Orario Six Loft:10:30 – 15:30 e il pomeriggio dalle 17:30 fino al 01:00

Pagine social:

Jonathan L’Epée Urbani: www.instagram.com/jlu2789 – www.facebook.com/jlu2789