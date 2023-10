Un successo la “Camminata In Rosa” alle cascatelle di Cerveteri • Terzo Binario News

“Un centinaio di donne, uomini e famiglie con bambini hanno affollato entrambi i percorsi previsti per giungere tutti insieme alle cascatelle.

Al via dalla Necropoli anche Federica Battafarano, vice sindaco di Cerveteri.

Un’esperienza che sicuramente ripeteremo il prossimo anno per rendere questo appuntamento per la ricerca contro i tumori femminili una classica per il territorio.

Un grazie enorme agli amici di Etrusca Atletica che con Loredana Ricci e Fabiano Roscioli hanno guidato le camminate da 7 e 10 km lungo percorsi collaudati.

Grazie soprattutto alle tantissime persone di Cerveteri e Ladispoli che hanno aderito all’iniziativa”.

Vincenzo Vona, per la Fondazione Umberto Veronesi.