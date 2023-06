Un serpente del grano rinvenuto sulla spiaggia di Ladispoli • Terzo Binario News

La testata Kodami spiega come si tratti di una famiglia di Colubridi autoctona del nord America non velenosa: ma cosa ci faceva al mare?

Un serpente del grano individuato su una spiaggia di Ladispoli.

Si tratta di un rettile innocuo, della famiglia del Colubridi che in Italia sono diffusissimi (come il cervone, il saettone, il biacco o le natrici) ma che nello specifico è tipico del Nord America.

Naturalmente per chi non conosce i serpenti, la sua presenza ha generato pausa finché non è stato individuato (il nome scientifico del serpente del grano è Pantherophis guttatus): infatti la livrea arancione a contatto con la sabbia spiccava molto.

Sono intervenuti gli addetti della Guardia Rurale Ausiliaria Nogra, che sono arrivati in spiaggia e lo hanno catturato: «Riteniamo che non si tratti di una fuga, quanto piuttosto di un abbandono – ha spiegato a Kodami Maurizio Leopardi, il volontario del gruppo Nogra che ha recuperato il rettile – e attualmente lo abbiamo noi in affidamento e lo terremo sino a quando non riusciremo a rintracciare il proprietario. Se qualcuno avesse notizie in merito può contattarci al numero 3922564772».

Il serpente del grano è originario dell’America settentrionale, ed è ampiamente distribuito negli Stati Uniti orientali e centrali, dal New Jersey alla Florida, dal Texas al Kansas e al Nebraska. Il suo habitat ideale sono le foreste, le praterie, le zone costiere, i campi aperti e le zone umide, ma alcuni esemplari sono presenti anche in aree urbane, dove trovano prede sufficienti nei pressi degli ambienti abbandonati. Il suo nome deriva dal fatto che si nutre principalmente di roditori come topi e ratti, che spesso infestano i granai.

Si tratta, quindi, di una specie che in Italia arriva perché acquistata per la detenzione in cattività, ma altamente adattabile e che può sopravvivere in un’ampia varietà di condizioni climatiche. (Kodami.it)