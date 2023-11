Un palloncino rosso per Giulia Cecchettin, emozione alla scuola di Furbara per la festa dell’albero • Terzo Binario News

Mattinata di emozione e grande commozione per l’annuale festa dell’albero questa mattina alla scuola di Furbara Due casette istituto comprensivo Marina di Cerveteri.

Alla presenza della dirigente della scuola Dottoressa Angela Esposito della referente del plesso Roberta Pacchiarotti e del Consigliere Gianluca Paolacci i bambini della scuola si sono esibiti nel racconto di poesie e canzoni. Alla fine della festa è stato fatto volare un palloncino rosso in memoria della povera Giulia Cecchettin ed in suo onore e ricordo è stato piantato un albero di mimosa nel piazzale della scuola.

Una mattina di grandi emozioni e l’intento di sensibilizzare tutti i bambini ad una società più sana e rispettosa. Dice Paolacci. 106 donne uccise nel 2023 sono una cosa aberrante. Tutti noi dobbiamo fare qualcosa. Qualsiasi cosa serva a frenare questa oscenità va fatta. Tremo come padre, come cittadino, come uomo.

E da uomo dico ai ragazzi siate maschi con un fiore in mano e ricordatevi sempre che siamo al mondo grazie ad una Donna. La nostra Mamma che ci ha donato la vita. Si ringraziano tutte le maestre ed il maestro che hanno reso possibile l’evento. La protezione civile per aver partecipato ed il Sig. Emanuele Mattolin che si è offerto di mettere a dimora la pianta di mimosa.