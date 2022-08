Un cagnolone cade in una buca, salvato dai pompieri a Vigna di Valle • Terzo Binario News

I Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per salvataggio animale a Vigna di Valle. Un cane di taglia grande è rimasto intrappolato in una buca di circa un metro mezzo in via Quirino Faricelli.

Ad accorgersene e chiamare i soccorsi è stata una signora residente nelle vicinanze.

Sentendo abbaiare insistentemente il cane ha pensato bene di allertare le Autorità. Arrivati sul posto i Vigili del fuoco hanno subito raggiunto l’animale rassicurandolo.

Non appena ritornato alla calma i Vvf lo hanno riportato in superficie affidandolo alle cure del veterinario presente sul posto. Apparentemente non sembrava versare in condizioni serie.