Un anno di guerra, Zelensky: 'Un anno di dolore, ma il 2023 sarà l'anno della vittoria' • Terzo Binario News

‘La scelta è stata non la bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Abbiamo ispirato e unito il mondo’

Il 24 febbraio (2022) milioni di noi hanno fatto una scelta: non una bandiera bianca ma una blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare.

E alla Cnn il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha riferito che Washington erogherà un’altra tranche di aiuti militari all’Ucraina pari a 2 miliardi di dollari. Sullivan non ha fornito dettagli su queste nuove consegne. L’alto funzionario, che ha accompagnato Joe Biden in una visita a sorpresa a Kiev questa settimana, ha aggiunto che l’amministrazione statunitense si chiede costantemente come “dare all’Ucraina gli strumenti di cui ha bisogno per vincere”

In un discorso trasmesso sui social in occasione del primo anniversario dell’invasione russa, il presidente ucraino ha detto che “l’Ucraina ha ispirato e unito il mondo“. E che “non si fermerà fino a quando gli assassini non saranno assicurati alla giustizia”.

“Il mondo ha visto di cosa è capace l’Ucraina. Sono i nuovi eroi. I difensori di Kiev, i difensori dell’Azovstal. Le imprese realizzate da intere città. Karkhiv, Chernihiv, Mariupol, Kherson, Mykholaiv, Gostomel, Volnovalka, Bucha, Irpin, Okhtyrka: città eroiche. Le capitali dell’invincibilità”, ha detto Zelensky.

“Un anno fa, in questo giorno, proprio da questo luogo, verso le sette del mattino, mi sono rivolto a voi con una breve dichiarazione. È durata solo 67 secondi. Conteneva le due cose più importanti, allora e adesso. Che la Russia ha iniziato una guerra su vasta scala contro di noi. E che siamo forti. Siamo pronti a tutto. Sconfiggeremo tutti. Perché siamo l’Ucraina!”. “È così che è iniziato il 24 febbraio 2022. Il giorno più lungo della nostra vita. Il giorno più difficile della nostra storia moderna. Ci siamo svegliati presto e da allora non ci siamo più addormentati”

In occasione del primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, riferisce intanto la Casa Bianca in una nota, il presidente americano Joe Biden avrà un incontro virtuale con i leader del G7 e il presidente ucraino alle 15 ora italiana. Biden e gli altri leader del G7 ribadiranno l’impegno a “continuare a coordinare gli sforzi per sostenere l’Ucraina e far pagare alla Russia i costi di questa guerra”, riferisce la Casa Bianca

