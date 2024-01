Ultimi eventi natalizi a Santa Marinella, ci sono le Capinere a lume di candela • Terzo Binario News

Con due concerti di musica classica di altissimo livello si chiude, questo fine settimana la ricca rassegna di eventi “Natale In città”, promossa dall’amministrazione comunale del sindaco Tidei, grazie all’impegno dell’assessore alla cultura Gino Vinaccia.

Per gli ultimi due appuntamenti in programma, sempre a ingresso gratuito, sono stati scelti musicisti di grande valore e saranno proposti eventi che, sicuramente, non mancheranno di incantare il pubblico.

“Sono molto soddisfatto per il successo ottenuto da una rassegna culturale, che ha puntato tutto sulla qualità degli eventi proposti e che ha ottenuto un ottimo riscontro, anche in termini di partecipazione. – Il commento dell’assessore Vinaccia.-

Invito tutti i cittadini ad assistere numerosi anche agli ultimi due appuntamenti clou del programma che abbiamo voluto offrire per rallegrare il periodo delle festività natalizie, ispirandoci anche alla tradizione. Ieri sera, abbiamo iniziato il nuovo anno celebrando la pace sulle note del concerto di chitarra classica “Respiro della Terra. Inno alla pace”, proposto dalla maestra Simonetta Camilletti, che si è svolto nella sala Flaminia Odesclachi della Chiesa di San Giuseppe dove venerdì prossimo, 5 gennaio alle ore 18,30 si terrà il nuovo “Concerto di Natale per solo, coro e orchestra”, con musiche di Antonio Vivaldi.

Chiuderemo il programma il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 18, con il concerto a lume di candela, “E lucean le stelle…a Natale”, a cura di Ensemble Le Capinere, con musiche di Verdi, Puccini, Rota, Morricone e Piovani, presso la Sala Flaminia Odescalchi. L’evento musicale, in questa occasione sarà caratterizzato da una atmosfera unica e suggestiva, poichè si svolgerà, come il titolo lascia ben intuire, alla sola fioca luce delle candele, “Le Capinere” è un gruppo di artisti, composto da 8 unità, di cui 5 musiciste e 3 aiuti tecnici, ovvero due violini, una viola, un violoncello, una fisarmonica e una cantante lirica. Nel corso del concerto sarà offerto al pubblico un omaggio a tutta la musica scritta per la scena, interpretata magistralmente da uno staff di musiciste professioniste. Durante l’esecuzione dei brani il pubblico sarà guidato da semplici, ma efficaci spiegazioni affidate al primo violino che avrà il compito di accompagnare la platea alla scoperta del percorso storico evolutivo della musica scritta per la scena, a partire dall’opera lirica fino ad arrivare alle più famose colonne sonore di film di successo. La musica di Verdi, Bizet, Nino Rota, Piovani, Morricone e canzone d’autore, assieme alla atmosfera dorata di più di 500 candele, trascinerà il pubblico in una esperienza sensoriale e conoscitiva unica, di grande impatto ed emozione. In circa un’ora e mezza, si ripercorrerà la bellezza e la storia del bel canto italiano con un repertorio notissimo al pubblico di tutte le età. Spero pertanto che i cittadini non si lascino sfuggire questa occasione- conclude l’assessore Vinaccia- per trascorrere insieme un’indimenticabile serata dell’ Epifania e per applaudire musiciste di rara bravura”.