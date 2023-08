Uffici postali aperti nell'agosto di Civitavecchia: gli orari • Terzo Binario News

Anche durante agosto, periodo storicamente caratterizzato da una sensibile riduzione dei flussi di clientela in particolare nelle città, Poste Italiane garantirà una presenza capillare e continuativa degli uffici postali di Civitavecchia.

Infatti, gli uffici postali cittadini, Civitavecchia 1 (Largo Monsignore Giacomo D’Ardia), Civitavecchia 2 (Via Achille Montanucci), Civitavecchia 3 (Via Alcide De Gasperi) e Aurelia di Civitavecchia (Via Nicolo’ Paganini) rimarranno operativi per i residenti e i turisti con i consueti orari, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.