Ucraina, raccolta di generi di prima necessità organizzata dalla Polizia di Roma Capitale - Terzo Binario News

E’ stata avviata già da diversi giorni un’iniziativa benefica da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per sostenere il popolo ucraino, colpito dalla guerra.

I caschi bianchi dei vari gruppi territoriali, unitamente al personale della Banda Musicale del Corpo, hanno attivato una rete solidale che ha portato a raccogliere in poco tempo un consistente quantitativo di generi di prima necessità, perlopiù alimenti, medicinali e articoli sanitari che ora, grazie all’opera della Basilica di Santa Sofia di via Boccea, nonché di altre associazioni, saranno fatti recapitare, per mezzo di tir e pullman, alle famiglie ucraine.

Un’azione di solidarietà che gli agenti porteranno avanti anche nei prossimi giorni al fine di continuare a fornire un aiuto concreto alle tante persone che, a causa della guerra, stanno vivendo momenti di estrema difficoltà.