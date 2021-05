Ubriaco picchia la convivente - Terzo Binario News

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di G.V.M., romeno di 42 anni.

Intervenuti per una lite tra due conviventi, in via di Torrenova, i poliziotti hanno trovato ad attenderli solo la donna che ha raccontato loro di esser stata picchiata dal compagno e ha indicato dove trovarlo.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato portato negli uffici di polizia e, in seguito a più approfonditi accertamenti, è emerso che a suo carico c’era un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per espiare una pena di 5 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking, commessi nei confronti della ex moglie. Arrestato, il 42enne è stato portato in carcere.