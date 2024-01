“Tutto troppo complicato”: al Rifugio degli Elfi il libro di Anna Premoli, l’autrice da oltre un milione di copie • Terzo Binario News

Nuovo arrivo al Rifugio degli Elfi a Cerveteri, il caffè-letterario di Piazza Risorgimento a Cerveteri gestito da Barbara Ghelarducci. In vendita, trovate “Tutto troppo complicato”, ultima fatica letteraria di Anna Premoli, scrittrice da oltre un milione di copie vendute. Ma scopriamo un po di più il nuovo libro…

Un’autrice da oltre 1 milione di copie

Fiscalista tutto d’un pezzo di giorno e lettrice di gialli di notte, Violante ama il mistero, ma di solito se ne tiene ben alla larga. Eppure, durante una festa organizzata da un’amica nel suo appartamento in Brera, è proprio il mistero a trovare lei. Dopo l’incontro con Amedeo, irresistibile collega con cui c’è un’intesa istantanea su un terrazzo illuminato dalle luci di Milano, la serata prende una piega del tutto inaspettata: lo splendido quadro che avevano notato nel lussuoso appartamento di fronte – linee spezzate, colori accesi, forse un’opera futurista di Umberto Boccioni – svanisce nel nulla. Che qualcuno si sia introdotto furtivamente nell’appartamento e l’abbia trafugato proprio mentre erano persi nei loro discorsi? Violante non esita un secondo e decide di andare a controllare. Insieme ad Amedeo si intrufola nell’appartamento in cerca di indizi. Detective improvvisati per nulla abituati all’avventura, i due si lanciano in un’indagine che li condurrà a caccia di vecchie agende e quadri dimenticati. In una Milano di luci e ombre, arte e segreti, quello che è iniziato come un gioco potrebbe però nascondere insidie che Violante e Amedeo neanche immaginano… Saranno pronti a rischiare tutto, compreso il loro cuore?

Un quadro scomparso, una coppia di detective dalla chimica irresistibile.

Dalla penna di Anna Premoli, una commedia romantica piena di arte e mistero.

Vincitrice del Premio Bancarella

«Tutti hanno un loro supereroe, alcuni hanno Superman, altri Wonder Woman, altri ancora Cristiano

Ronaldo: il mio è Anna Premoli.»

Federica Bosco

«Una narrazione ironica e leggera.»

Vanity Fair

«Una delle penne più amate in Italia.»

D Repubblica.it

Anna Premoli

È nata nel 1980 in Croazia; vive a Milano dove si è laureata alla Bocconi. Il suo romanzo d’esordio, Ti prego lasciati odiare, è stato un libro fenomeno: per mesi ai primi posti nella classifica, ha vinto il Premio Bancarella. Con la Newton Compton ha pubblicato anche Come inciampare nel principe azzurro, Finché amore non ci separi, Tutti i difetti che amo di te, Un giorno perfetto per innamorarsi, L’amore non è mai una cosa semplice, L’importanza di chiamarti amore, È solo una storia d’amore, Un imprevisto chiamato amore, Non ho tempo per amarti, L’amore è sempre in ritardo, Questo amore sarà un disastro, Molto amore per nulla, Tutto a posto tranne l’amore, Non sono una signora, Sfida all’ultimo bacio, Un amore sulla neve, In amore vince chi rischia e Tutto troppo complicato. Tre di questi titoli sono stati opzionati da case di produzione cinematografica.